El Club de Planeadores de Cutral Co celebra 82 años

El Club de Planeadores de Cutral Co cumplió este jueves 82 años desde su fundación, un hecho que marcó un hito en la historia de la ciudad y en la consolidación de la actividad aerodeportiva en la región.

La institución nació el 21 de agosto de 1943, cuando un grupo de pioneros decidió impulsar la aviación sin motor como herramienta de desarrollo y de integración con otras localidades. En aquellos años, atravesados por profundos cambios sociales y económicos, los fundadores buscaron sentar las bases de una organización donde el esfuerzo colectivo y el compromiso comunitario fueran el eje central.

Desde entonces, el club se convirtió en un espacio de formación de pilotos, de encuentro para los apasionados por la aviación y de transmisión de valores vinculados a la camaradería y la superación personal. Revisando las actas históricas, aparecen nombres que no solo contribuyeron a levantar la institución, sino también a forjar la identidad de Cutral Co en sus primeros años.

Actualmente, el Club de Planeadores continúa con una agenda activa: dicta cursos para nuevos pilotos, abre sus puertas a quienes desean dar sus primeros pasos en la aviación y mantiene vivo el legado de sus fundadores. La Comisión Directiva agradeció el aporte de socios, instructores, vecinos y colaboradores que, a lo largo de más de ocho décadas, hicieron posible sostener este proyecto.

“Seguimos escribiendo esta historia gracias al compromiso de toda la comunidad aerodeportiva. Nuestro desafío es mantener viva la pasión por volar y transmitirla a las próximas generaciones”, expresaron desde la institución.

Con más de ocho décadas de trayectoria, el Club de Planeadores de Cutral Co reafirma su rol como referente de la aviación deportiva en la Patagonia y como parte de la memoria viva de la ciudad.