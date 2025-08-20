Última semana para inscribirse al certamen provincial “NQN Late” para jóvenes artistas

Los jóvenes de la provincia tienen hasta el domingo 24 de agosto para enviar su material audiovisual y participar del concurso de talentos “NQN Late”, organizado por la secretaría de Juventudes y Diversidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres. La convocatoria está destinada a personas de 18 a 35 años.

El certamen busca reconocer la creatividad, diversidad cultural y trayectorias artísticas emergentes. La secretaria de Juventudes y Diversidad, Luz Blanco, destacó que “estamos recibiendo muchos videos que reflejan la pasión, el trabajo y el arte de los jóvenes en cada disciplina”.

Los interesados deben enviar sus videos en alta calidad y de duración máxima de 2 minutos al correo [email protected], incluyendo nombre completo, dirección, teléfono, DNI y foto del DNI actualizado. Los grupos artísticos pueden inscribirse con hasta cinco integrantes por equipo.

El concurso contempla audiciones regionales: 31 de agosto en Plottier, 7 de septiembre en San Martín de los Andes, y 13 de septiembre en Chos Malal. Los primeros puestos de cada zona recibirán 2 millones de pesos y avanzarán a la final, mientras que los segundos y terceros puestos podrán ser teloneros en la final.

La gran final será el 21 de septiembre en la Isla 132, ciudad de Neuquén, y el ganador se llevará 5 millones de pesos, además de la posibilidad de participar en festivales provinciales y nacionales y recibir asesoramiento con gestores culturales y productores.