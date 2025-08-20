Se aprobó la reestructuración del presupuesto en Plaza Huincul

Se trata del proyecto de ordenanza que envió el intendente Claudio Larraza. Es el presupuesto del 2024 que pasó de $32.711.981.309,00 a $50.970.231.309,00. La votación salió por mayoría con un voto negativo.

En la sesión del martes, se pidió el tratamiento del despacho que había sido remitido desde la comisión Uno. La reestructuración fue pedida para el ejercicio 2024 que se aumentó en $18.258.250.000, por lo que llegará a casi los 51 mil millones de pesos.

Entre los considerandos de la norma se especificó que era necesario reestructurarlo porque se advirtió el ingreso de más fondos y porque hubo gastos. El pedido lo había hecho el Ejecutivo el pasado 28 de abril, y el expediente permanecía para tratamiento.

Se indicó en la norma aprobada que se debe enviar con antelación “aportando las explicaciones necesarias para la aprobación de los cambios solicitados”. A la vez que un ejercicio que fue cerrado en “diciembre del año anterior solo sirve para dar cumplimiento formal, pero carece de todo objetivo de esta herramienta”, se subrayó en la ordenanza.

Votaron a favor todos los y las concejales presentes, a excepción de Fernando Doroschenco (FyPN) que lo hizo en contra. Fundamentó su oposición a que estaba previsto que se hiciera en la sesión siguiente y no en la de este martes.