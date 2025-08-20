Robaron en una casa de comidas de Plaza Huincul

Un comercio gastronómico ubicado sobre avenida San Martín, en el barrio Soufal de Plaza Huincul, fue víctima de un robo durante la madrugada del martes.

Según informaron los propietarios, los delincuentes forzaron las dos puertas de ingreso a la cocina y ocasionaron daños en el interior del local. Además, se llevaron distintos elementos de trabajo, entre ellos el DVR de las cámaras de seguridad, que contenía las grabaciones del sistema.

El hecho fue denunciado y los dueños apelaron a la colaboración de los vecinos para aportar cualquier dato que pueda servir en la investigación. “Si alguien encuentra el DVR tirado en algún lugar, pedimos que lo devuelvan”, expresaron.

Los comerciantes manifestaron su malestar por la situación y remarcaron la preocupación por la inseguridad en la zona. “Es una lástima que la inseguridad sea la noticia del día. Da bronca, porque tanto cuesta trabajar día a día y a estas personas no les importa nada”, señalaron.