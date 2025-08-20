Provincia trabaja en fortalecer el turismo en Plaza Huincul

El Ministerio de Turismo de la Provincia, a través de la dirección de Planificación Turística, visitó Plaza Huincul para colaborar con la dirección municipal de Turismo en la organización de la oferta local y en el desarrollo del sector en la Región Comarca.

Durante la jornada se pusieron en valor actividades como el paleoturismo, el turismo de reuniones (MICE), histórico, religioso —especialmente el Camino de la Fe— y el senderismo, con el objetivo de diversificar la oferta turística, mejorar la competitividad y ampliar las oportunidades comerciales.

Las autoridades recorrieron el museo municipal Carmen Funes y la Casa de la Historia de los Veteranos Ypefeanos, observando de cerca los atractivos locales y su potencial turístico.