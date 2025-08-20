Plaza Huincul ofrece capacitación en producción hortícola

Plaza Huincul será sede el próximo lunes 25 de agosto de una jornada de capacitación sobre “Producción e implantación de cultivos hortícolas de estación, con énfasis en las familias de Solanáceas, Cucurbitáceas y Aliáceas”.

La actividad se desarrollará de 9:30 a 12:30 hs en la Biblioteca Juan Benigar, ubicada en Av. San Martín 840. La capacitación estará a cargo del Ing. Agr. Jorge Sánchez, del INTA AER Centenario, y está destinada a productores y público en general interesados en mejorar sus prácticas hortícolas y aprovechar la nueva temporada de cultivos.

Los interesados podrán inscribirse llamando al 299 5838481. Al finalizar la jornada, los participantes recibirán semillas de estación, que permitirán poner en práctica los conocimientos adquiridos.

La capacitación es organizada por INTA y la Subsecretaría de Producción y Agricultura Familiar de la Municipalidad de Plaza Huincul.