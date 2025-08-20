Piloto de Cutral Co busca apoyo para cambiar el motor de su auto de rally

Se trata de Lautaro Angeloni que está realizando una tómbola para poder cambiar el motor de su auto Ford Fiesta y competir en las últimas carreras del Campeonato del Rally Neuquino.

Con el objetivo de poder estar presentes en la séptima en Picún Leufú, Lautaro realiza una tómbola para poder cambiar el motor de su auto. El valor de cada número es de $20.000 y los premios son los siguientes: primer premio un chivo + un cajón de cervezas, segundo premios un lechón y el tercer premio es una cena para dos personas en el casino Maverick.

El sorteo se realizará el 10 de septiembre por el instagram @angeloni.competicion