NICOLÁS ALBERTO MAUREIRA

27/08/1998 – 20/08/2025

“Vuela a los brazos de nuestro Señor, hijo mío. Siempre te recordaremos por ser el mejor hijo, el mejor padre, hermano y amigo. Aunque nos falte tiempo, vamos a vivir cada día como si fuera el último. Te queremos: tu señora, tus hijos y tu familia”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunica que sus restos velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de ciudad de Cutral Co serán inhumados el día 21/08/2025 a las 17:30 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.