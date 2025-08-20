Mamógrafo móvil estará también en Plaza Huincul

Se informó desde el sistema de salud que el mamógrafo móvil realizará estudios en el barrio Otaño, los días 29 y 30 de agosto.

Para reservar turno hay que concurrir al centro de salud del barrio Otaño, en forma presencial. El equipo que hará la consulta estará la próxima semana en el sector.

La campaña está dirigida a la población femenina de entre 50 y 69 años que no cuente con cobertura social, un sector considerado de riesgo y para el cual la mamografía constituye una herramienta fundamental para la detección precoz del cáncer de mama y otras afecciones.