La Peña Boquense festejó el Día de las Infancias junto a la Escuela Especial N°2

El lunes por la tarde la Peña Boquense de la comarca se acercó a la Escuela Especial 2 para celebrar el Día de las Infancias.Los integrantes de la comisión y socios compartieron juegos, peloteros, golosinas. Además se presentaron con las Copas y banderas para poner color al festejo.

En primer lugar se le preparó un chocolate con facturas para la merienda y luego Emiliano Salas, profe de Educación Física, Newcon y malabarista fue el encargado de hacer los juegos para los niños. La actividad fue muy positiva para la institución educativa que recibió con los brazos abiertos a la Peña.

A lo largo del año se reunieron útiles escolares, víveres para Bahía Blanca, ropa de trabajo y elementos por los incendios de Junín, se hizo la campaña de abrigo y la 25° Donación de Sangre. Además de un Bingo para más de 300 personas, lo que marca una agenda movida y que apunta al trabajo social de la institución.