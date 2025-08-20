Invitan a muestra fotográfica del activismo LGBT en el hospital Complejidad VI

Este jueves 21 de agosto, el hospital Complejidad VI abrirá las puertas de su hall central para recibir una muestra de fotografía que estará acompañada por un recorrido histórico del activismo LGBT en el país y en la región.

La actividad se desarrollará de 10 a 12 horas y está destinada a la comunidad en general, con el propósito de visibilizar las luchas por los derechos de la diversidad sexual, generar reflexión y fomentar el respeto en el ámbito de la salud y en la sociedad.

La muestra propone un diálogo entre imágenes y textos que narran hitos del movimiento LGBT, desde sus inicios hasta los avances legislativos más recientes, así como también las deudas pendientes en materia de inclusión y reconocimiento.