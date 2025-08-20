Este es el pronóstico para el miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Llega el miércoles y se anuncia una jornada con cielo despejado y algo de viento.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que la temperatura mínima anunciada para hoy será de 6° hacia la noche. La máxima se estima en los 15° Centígrados.

En cuanto al viento, se presentará del sector oeste a 26 kilómetros con ráfagas de 41, a lo largo del día y para la noche a 31 kilómetros con ráfagas de 47 por la noche.

El cielo despejado durante el día y hacia la noche se cubrirá.

Para el jueves, se indica inestabilidad durante el día y un brusco descenso de la temperatura para la noche: 4° bajo cero, con una máxima de 14°.