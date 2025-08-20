Están abiertas las inscripciones para Técnicos en Esterilización en el hospital

El hospital de Cutral Co y Plaza Huincul anunció la apertura del registro anual eventual para la contratación de Técnicos y Técnicas en Esterilización. Los interesados podrán inscribirse solo los días 20 y 21 de agosto, cumpliendo con los requisitos establecidos por la institución.

Los postulantes deberán enviar toda la documentación requerida en un único archivo PDF al correo electrónico: [email protected] , indicando en el Asunto del mensaje: "Puesto-Apellido y Nombres" .

La revisión de los documentos se realizará el 22 de agosto de 2025, mientras que las entrevistas se llevarán a cabo el 27 de agosto de 2025.

Desde la dirección del hospital se recordó que esta convocatoria busca reforzar el equipo de esterilización, un área clave para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales de la salud.

Para más información, los interesados pueden consultar la página oficial del Ministerio de Salud de Neuquén: salud.neuquen.gob.ar