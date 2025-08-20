El Hospital de Cutral Co y Plaza Huincul recibió una nueva unidad

En un acto que se realizó en la ciudad de Neuquén, el ministerio de salud de la provincia realizó la entrega de nuevas unidades para los hospitales, centros de salud y zonas sanitarias de todas las regiones.

Se entregaron Ambulancias, utilitarios y camionetas pick up. Al hospital de la comarca le tocó una nueva unidad 4×4.

Del acto participó el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza y expresó lo siguiente “el acompañamiento constante del gobierno de la Provincia a través de todas sus áreas es fundamental para el desarrollo de la Comarca y confiamos en que el camino es este, en defensa de los intereses de la gente de Plaza Huincul y de toda la provincia”