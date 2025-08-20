Comenzó a funcionar el nuevo Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana

El gobernador Rolando Figueroa destacó el trabajo conjunto que se está realizando en la provincia, entre los tres poderes del Estado, para combatir la venta minorista de drogas.

“Estamos logrando resultados muy importantes”, aseguró y adelantó que, de la misma forma que se hizo en la ciudad de Neuquén, próximamente se demolerán dos construcciones relacionadas con el microtráfico en Centenario y San Martín de los Andes.

Durante el acto de constitución del nuevo Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, que también sirvió como presentación de los siete consejos regionales, el gobernador indicó que “si hay algo que está pidiendo la sociedad neuquina a gritos es más seguridad”, y consideró que para “acentuar el trabajo” es necesaria la “participación de todos”.

“Es muy importante el esfuerzo que realizamos los tres poderes del Estado para la construcción de mayor seguridad ciudadana”, aseveró.

Comentó que, desde el inicio de la gestión y con una amplia convocatoria, “comenzamos a construir una serie de herramientas legislativas y medidas que contribuyeron a generar mayor seguridad”.

“Las leyes que estamos hoy aplicando han sido sancionadas con una amplia mayoría en la Legislatura”, agregó y mencionó entre ellas a la del combate contra el narcomenudeo, la de Reiterancia y la que modifica el régimen policial.

Sobre la Ley de Reiterancia, destacó la importancia de la sanción para evitar “la calesita”, que hace que quien comete un delito “permanentemente salga”.

Dijo que con la Justicia se trabaja “en sintonía”, respetando “la independencia de poderes que debemos tener”. Aunque criticó que “hay magistrados que a veces no entienden de qué manera se aplica la ley. Tenemos algunas liberaciones que no tienen nada que ver con la aplicación de la ley”.

Figueroa se refirió a la sanción de la ley provincial, en febrero de este año, para combatir la venta minorista de drogas.

“Los legisladores, a propuesta del Poder Ejecutivo, han sancionado una ley para otorgarle la herramienta a la justicia neuquina para combatir el microtráfico”, recordó y afirmó: “Trabajando en conjunto estamos logrando resultados muy importantes”.

“La Justicia ha comenzado a actuar de otra manera y ya tenemos personas que han sido juzgadas y están cumpliendo su condena”, expresó.

Por otra parte, dijo que desde el gobierno provincial “estamos acentuando la inversión” de obras en las cárceles.

“Hemos recibido un retraso de infraestructura carcelaria, con un daño hacia la sociedad y sobre todo hacia la población carcelaria, muy importante. Años de falta de inversión”, indicó y añadió: “Paradójicamente muchas veces las personas que hoy piden a gritos incrementar la inversión han sido quienes han tenido la decisión otros años y no lo realizaron”.

Además, destacó el trabajo de la Policía del Neuquén: “Tenemos una policía honesta, dedicada y enfocada. Estamos muy orgullosos”.

“También es muy significativa la participación ciudadana en las denuncias de microtráfico. Todas las denuncias provienen de los vecinos que estaban cansados porque sus plazas estaban tomadas por los vendedores de drogas”, afirmó y recalcó que “en la provincia se puede denunciar y estamos actuando rápidamente”.

Puntualizó que incluso se están demoliendo construcciones que se utilizaban para la venta de drogas. Informó que ya se hizo en la ciudad de Neuquén y “ahora se va a demoler una propiedad en Centenario y otra en San Martín de los Andes”.

Destacó que se están incorporando más efectivos policiales y cámaras de videoseguridad, y remarcó que se debe seguir incorporando mayor tecnología.

“De hecho estamos combatiendo muchos delitos a partir de las inversiones en tecnología. También debemos cuidar a quienes nos cuidan, por eso son muy importantes las compras de material que estamos haciendo para que los policías estén muchos más protegidos”, manifestó.

Por último, el gobernador destacó la creación de los Consejos Regionales para “diseñar la seguridad que queremos, de acuerdo a la idiosincrasia que tiene cada una de las regiones”. “Vamos a poder obtener los resultados que está esperando la ciudadanía: la construcción de una seguridad ciudadana a medida de las necesidades y la forma de vida ciudadana”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini expresó: “Este Consejo no es una instancia más, es la expresión concreta de un nuevo paradigma: el de la seguridad construida colectivamente, donde el Estado, las instituciones, las fuerzas vivas de la sociedad y la ciudadanía asumen el desafío común de garantizar el derecho a vivir en paz, con libertad, con justicia y sin miedo”.

Señaló que el Consejo es “una herramienta democrática y participativa” y consideró que “la seguridad ya no puede entenderse solo como la prevención del delito o como la acción policial. Seguridad también es poder caminar tranquilos por nuestros barrios, tener acceso a una justicia eficiente, contar con un Estado presente y articulado y construir comunidades solidarias, resilientes y con oportunidades para todos”.

Remarcó que la política de seguridad no se puede resolver “desde un único despacho en Neuquén capital ni con una receta única para toda la provincia” y destacó la importancia de la creación de los siete Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana.

“Cada región tiene su dinámica social, económica y cultural y eso influye en la manera en que se manifiestan los conflictos y el delito”, consideró.

“La ciudadanía exige respuestas ante el avance del narcotráfico, la violencia, la crisis carcelaria, la inseguridad en las calles y la seguridad vial”, dijo el ministro y recalcó que “estas respuestas no deben surgir de la improvisación ni del aislamiento, sino de la inteligencia colectiva, de la articulación interinstitucional y del diálogo plural”.

“Neuquén tiene la oportunidad de convertirse en modelo nacional en materia de gobernanza democrática en seguridad”, finalizó.

Durante la actividad, se inauguró la jornada inicial para la constitución del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento de la Ley 3515.

Se hizo a través de un acta que firmaron, además de Figueroa y Nicolini, el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset; la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres y la vocal Soledad Gennari; el jefe de la Policía Provincial, Tomás Díaz Pérez; el fiscal general José Gerez; delegados regionales, intendentes, presidentes de comisiones de fomento y diputados, entre otros.