Allanan el consultorio de un traumatólogo de Neuquén por estafa contra el sindicato petrolero

El Sindicato de Petróleo y Gas de Neuquén presentó una denuncia contra un traumatólogo y un anestesista por cobrar operaciones quirúrgicas que no hicieron.

La fiscalìa tomó testimonio a los afiliados que señalaron que asistieron a consultorios con sus hijos e hijas, y que nunca ingresaron a quirófanos.

Por la mañana se hicieron allanamientos en una clínica privada y dos domicilios particulares de los profesionales médicos, y se realizan con personal del departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial. Los autorizó el juez de garantías Marco Lupica Cristo y el objetivo del Ministerio Público Fiscal (MPF) es secuestrar historias clínicas, computadoras y teléfonos celulares.

La investigación de la fiscalía de Delitos Económicos comenzó a instancias de una denuncia de los abogados del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Plantearon que “el sindicato, sus afiliados, la obra social y la mutual se han visto defraudados económicamente por pagos indebidos hacia el profesional que fraguó intervenciones quirúrgicas no realizadas hacia afiliados que sólo atendió en consultorio o incluso en hospitales”.

De acuerdo a la denuncia, el médico sindicado es un traumatólogo infantil y en todas las supuestas intervenciones estuvo acompañado por el mismo médico anestesista.

El perjuicio económico, de acuerdo a la información provisoria presentada en la denuncia, rondaría los $20 millones.

El objetivo de los allanamientos es recolectar información y analizarla, para luego determinar los próximos pasos en el contexto de la investigación