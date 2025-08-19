Vecino de comarca organiza sorteo solidario para cubrir gastos médicos

Un vecino de Plaza Huincul está organizando un sorteo solidario con el objetivo de reunir fondos para cubrir gastos médicos. El hombre necesita plantillas ortopédicas para su pie, tras la amputación de un dedo, y además deberá viajar a Neuquén para recibir atención especializada.

El sorteo, que se realizará el viernes 29 de agosto, por la lotería “La Neuquina” nocturna, ofrece como premio un chulengo, un pollo y un kilo de chorizo. Cada participación tiene un valor de $10.000 y los interesados pueden realizar el pago mediante Mercado Pago a la cuenta hugochandia81 o comunicarse al teléfono 299 4651302.