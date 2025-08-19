Se suman 107 médicos residentes en la provincia de Neuquén

Desde el gobierno provincial se confirmó que en los próximos días se incorporarán 107 nuevos médicos residentes que aprobaron el examen de ingreso para especializarse en los hospitales de la provincia.

Al mismo tiempo, se indicó el logro alcanzado porque el 95 % de los 77 profesionales que egresarán el 29 de agosto -73 son médicos- eligió permancer en el sistema público provincial.

La estrategia contracíclica asegura la continuidad en la formación de especialistas y garantiza recuros humanos califiado para el sistema sanitario neuquino. De los cuatro profesionales restantes, tres continuarán su formación en otras provincias y únicamente uno optó por el sector privado.

Estos datos surgen tras el anuncio del gobierno nacional de abandonar el examen único de residencias en 2026.

En este contexto, el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, resaltó que en la provincia viene aumentando la cantidad de ingresantes y se mantiene en vigencia la Ley de Residencias que incorporó mejoras sustanciales a las condiciones laborales de los residentes.

El titular de la cartera sanitaria aclaró que la eliminación del examen único no afecta directamente el financiamiento de las residencias que se forman en Neuquén, ya que la provincia mantiene su propio sistema. Sin embargo, explicó que el verdadero problema surge con las especialidades que no se forman en las provincias, pero sí a nivel nacional.

“Este desfinanciamiento nacional complica a aquellas especialidades que no tenemos en Neuquén; por ejemplo, las que se forman en hospitales nacionales como el Garrahan. Esos profesionales, una vez formados, muchas veces vienen a ejercer a nuestra provincia y, al perderse ese financiamiento nacional, se reduce la formación de estas especialidades críticas”, explicó Regueiro.

Crecimiento sostenido pese al contexto adverso

Regueiro indicó que la residencia es una formación de posgrado que permite que los egresados, que hicieron la carrera de 6 o 7 años, “hagan una formación de más tiempo para tener mayor y mejor calidad de herramientas”.

En este sentido, el ministro señaló: “Nosotros venimos aumentando la cantidad de residentes y además los que ingresan, la mayoría, se quedan en la Provincia. En 2023 se cubrieron el 41% de los cupos, es decir, casi la mitad de los cargos fueron tomados por residentes y este año tenemos más del 71%. Aumentó significativamente la cantidad de ingresantes en el sistema”.

Además, en este contexto, el funcionario provincial puso en valor la Ley de Residentes que entró en vigencia este año y propició una mejora económica y laboral significativa. “Nos costó mucho poder sacarla adelante y ponerla en funcionamiento. Ya está operativa y nos está dando muy buenos resultados. Tiene que ver con una mejora económica de los residentes, con la cantidad de horas que trabajan y las guardias que deben realizar”, subrayó Regueiro.

Para finalizar, el ministro destacó que las residencias son muy importantes y constituyen una política de Estado para el Gobierno neuquino: “Ahora apuntamos a generar que se cubran los cargos de algunas especialidades que son prioritarias y que están en el primer nivel de atención”, explicó.