Rally Neuquino: Varios podios para los binomios de la comarca petrolera

El pasado fin de semana se llevó a cabo la sexta fecha del campeonato de rally organizado por APRRYN Sur en la ciudad de Chos Malal con varios podios para los equipos de Cutral Co y Plaza Huincul.

Jeremias Tieri y Carlos Almeira se quedaron con la carrera en la categoría A7. Los actuales campeones de la categoría N1 Nicolás Ochoa y Sabrina Fagan quedaron terceros.

En la categoría N2 Claudio Bustos y Debora Vazquez terminaron segundos mientras que el binomio Bernales Gabriel y Novoa Gustavo terminaron séptimos. Por último en la categoría N2L Pinoche Agustín y Hernandez Lucas terminaron sextos.

La próxima cita será en el mes de septiembre en la ciudad de Picún Leufú del 12 al 14.