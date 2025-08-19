Qué dice el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó que la temperatura mínima será de 0° hacia la noche y la máxima de 15° Centígrados.

El cielo estará cubierto durante el día y para la noche se presentará mayormente despejado.

En cuanto al viento, se presentará del sector oeste a 38 kilómetros con ráfagas de 45, durante el día. Para la noche se mantendrá del mismo sector a 27 kilómetros con ráfagas de 38.

Para el miércoles estará despejado y la temperatura mínima 5° y la máxima de 15° Centígrados.