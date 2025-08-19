Provincia confirmó las 116 viviendas para Plaza Huincul ¿cómo se accederá?

El gobierno provincial anunció un plan de mejoramientos habitacionales en los que incluyó viviendas, mensuras y lotes con servicios.

La selección de los beneficiarios será un trabajo articulado con los municipios, e incorpora ejes innovadores como mensuras y la construcción de viviendas para adultos mayores, jóvenes profesionales o personas en situación de vulnerabilidad social.



Su acceso será únicamente a través de las inscripciones en el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (Ruprovi). Para anotarse 👉https://ruprovi.viviendaneuquen.gov.ar/web/

En Plaza Huincul se confirmó el barrio de 116 viviendas que ya se había gestionado con anterioridad y está trabajado desde el municipio con los potenciales beneficiarios y beneficiarias. Además se construirán dos viviendas para familias en vulnerabilidad social y se entregarán 50 lotes con servicios.

En Cutral Co se harán dos viviendas para casos de vulnerabilidad social. Y en Sauzal Bonito se harán 40 mensuras nuevas y se continuará con cuatro viviendas que estaban en ejecución y se pararon.

Desde el Centro de Convenciones Domuyo, Figueroa anunció que a partir del 1° de enero de 2026, se comenzará a cobrar aquellas viviendas entregadas por la Provincia, que aún no fueron pagadas. “Poder recuperar gran parte del recurso de viviendas construidas por los fondos de todos es un acto de estricta justicia”, afirmó.



En Neuquén se entregaron unas 60 mil viviendas, de las cuales menos de 3 mil fueron canceladas en su totalidad y cerca de 50 mil no recibieron un solo aporte.



El gobernador subrayó que lo recuperado permitirá financiar nuevas soluciones habitacionales para miles de familias que hoy no tienen acceso a una casa. En esta línea defendió el rol del Estado y recordó que “en Neuquén vivimos distinto: tenemos presencia del Estado en escuelas, rutas, salud, seguridad, caja jubilatoria y también en la construcción de vivienda”.



“Si el Estado no participa, si no regula, si no pone orden, es imposible”, recalcó, comprometiéndose a “construir entre todos un Neuquén mucho más justo”.



Del acto participaron también la presidenta la vicepresidenta primera, a cargo de la Legislatura Zulma Reina, el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos locales y Mujeres, Julieta Corroza y los demás ministros de gabinete provincial, junto a intendentes, presidentes de comisiones de fomento y delegados regionales.