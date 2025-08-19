Hubo un choque en Plaza Huincul

Este martes pasadas las 14:30 horas se produjo un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos en Avenida Azucena Maizani. Entre los vehículos afectados se encuentran un Volkswagen Bora y una Toyota Hilux.

Según informaron vecinos que transitan por la zona, la policía se encuentra trabajando en el lugar para ordenar el tránsito, asistir a los conductores involucrados y determinar las causas del siniestro.

Hasta el momento no se han reportado personas con heridas de gravedad, aunque se recomienda a quienes circulan por la zona extremar las precauciones debido a la presencia de personal policial y de los vehículos afectados.