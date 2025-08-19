Fuerza Patria presentó sus candidatos en Neuquén: Silvia Sapag y Beatriz Gentile encabezan las listas

En la sede de la Asociación Bancaria en la ciudad de Neuquén, se llevó adelante el lanzamiento oficial de los candidatos y candidatas de Fuerza Patria de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

El espacio, integrado por el Partido Justicialista, el Frente y la Participación Neuquina, el Partido Solidario, Libres del Sur, el Partido Comunista Revolucionario y el Partido del Trabajo y del Pueblo, presentó una propuesta amplia y plural para representar a la provincia en el Congreso Nacional.

La lista al Senado estará encabezada por la actual senadora Silvia Sapag, acompañada por el concejal de Chos Malal, Sebastián Villegas, y la dirigente de Plottier, Karina Ortiz.

Para Diputados, el primer lugar lo ocupará la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, seguida por Fernando Pieroni de Centenario y Mercedes Lamarca, referente de Libres del Sur.

“Frenar la política antiderechos de (el presidente Javier) Milei es una urgencia, pero recuperar la agenda del bienestar es una obligación”, sostuvo Gentile, quien remarcó que la defensa de la universidad pública y de los derechos conquistados son parte esencial de la identidad neuquina.

Por su parte, Silvia Sapag planteó que la campaña representará “un tremendo desafío en un momento sumamente difícil para nuestro país”, al tiempo que cuestionó duramente al presidente Javier Milei por ser “un títere de los grupos económicos que lleva adelante una gestión grotesca y grosera”.

La senadora destacó la resistencia del peronismo frente a los intentos de eliminación de derechos y convocó a la unidad para enfrentar las políticas de ajuste del actual gobierno nacional.

El acto contó con la presencia del senador Oscar Parrilli, el intendente de Cutral Co Ramón Rioseco, el diputado nacional Pablo Todero, los legisladores neuquinos Darío Martínez, Lorena Parrilli y Darío Peralta, y el dirigente de Libres del Sur Jesús Escobar.