Entregaron instrumentos musicales a talleres en unidades de detención

Este lunes se realizó la entrega de equipamiento musical destinado al área Estético Expresiva de la modalidad de Educación en Contexto de Privación de Libertad, dependiente del Consejo Provincial de Educación (CPE). La actividad contó con la presencia de la presidenta del CPE, Glenda Temi; el director de la modalidad, Hugo Crljenko; y la coordinadora del área, Selene Burgos.

El material recibido será distribuido en distintas unidades de detención de la provincia, donde se llevan adelante talleres de música, según explicó Burgos. La coordinadora destacó que “este aporte significa mucho y viene a impulsar la labor que realizan las y los docentes de Música, que ponen pasión y corazón en cada clase”.

El equipamiento incluye dos bombos, un cajón peruano, un teclado, timbales, una guitarra criolla, tres juegos de cuerdas, dos de baquetas y un bongó. Los instrumentos nutrirán los talleres artísticos tanto en unidades provinciales como federales, llegando así a más de un centenar de estudiantes que participan de manera voluntaria.

Para Crljenko, estos talleres cumplen un rol fundamental, ya que “no solo amplían las posibilidades de expresión y aprendizaje, sino que contribuyen a la construcción de sentidos, a la comunicación y al fortalecimiento de la identidad de las y los estudiantes. Son espacios que habilitan nuevas formas de vínculo y de libertad interior, en contextos donde estas oportunidades cobran un valor transformador e irreemplazable”.

Burgos agregó que “todas las actividades expresivas sirven para el ser humano en muchos sentidos. El arte transforma, es un espacio de libertad y de comunicación, y por eso son espacios esperados por nuestros estudiantes”.