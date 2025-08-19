El mamógrafo móvil visitará Cutral Co

En el marco de las acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama, el mamógrafo móvil llegará a la ciudad de Cutral Co los días 26 y 27 de agosto. La unidad estará ubicada en el Centro de Salud Brentana, donde se realizarán estudios gratuitos a mujeres que cumplan con los requisitos establecidos.

La campaña está dirigida a la población femenina de entre 50 y 69 años que no cuente con cobertura social, un sector considerado de riesgo y para el cual la mamografía constituye una herramienta fundamental para la detección precoz de la enfermedad.

Desde el sistema público de salud recordaron que el cáncer de mama es una de las principales causas de mortalidad en mujeres, pero remarcaron que un diagnóstico temprano permite aumentar considerablemente las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Las interesadas en acceder a los turnos deberán acercarse previamente al Centro de Salud Brentana o consultar en el hospital local para confirmar la inscripción y agendar su estudio.