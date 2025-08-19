El Ballet Folklórico Danza y Pasión viaja al Festival Internacional de Danza Por La Identidad 

El ballet de la comarca petrolera quedó seleccionado junto a varias agrupaciones más para estar presente en el Festival Internacional de Danza Por La Identidad que se desarrollará en La Plata.

El Ballet Folklórico Danza y Pasión realizará una venta de pollos con ensalada y pan casero para el mediodía del domingo 31 de agosto, con el objetivo de poder recaudar fondos para concretar el viaje a la provincia de Buenos Aires.

Además quienes deseen colaborar con el ballet lo puede hacer comunicándose al 2995078700 o al ALIAS proyecto.dyp cuenta de Naranja X.