Día de las infancias: Decomisaron juguetes porque no eran seguros en Cutral Co y Huincul

Los operativos fueron realizados por Protección al Consumidor en la comarca petrolera y otras localidades de la provincia como Neuquén capital y Zapala.

Desde el gobierno provincial se anunció que los operativos comenzaron hace dos meses, cuando se notificó a los comercios sobre las normativas y se les dio la oportunidad de que las operatorias de compra subsiguientes incluyeran la verificación de los productos y se efectuara el debido control sobre las tenencias en stock.

Es decir que los juguetes debían tener la oblea de importación, no superar la fecha de vencimiento. Se hicieron 57 controles en las cuatro ciudades y como resultado 9.229 productos fueron retirados de las góndolas: 9.134 por carecer del sello de seguridad obligatorio y 95 unidades por encontrarse vencidas, principalmente maquillaje infantil.

Desde el área de Protección al Consumidor se subrayó que estas acciones son parte de una política activa de prevención y control, con el objetivo de garantizar que los juguetes y artículos destinados a niñas y niños cumplan con las normas de seguridad vigentes.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la prevención constituye un eje central de la gestión, entendiendo que anticiparse a los riesgos es la mejor manera de proteger la salud, la integridad y los derechos de las infancias. Estas inspecciones se desarrollan como parte de una estrategia integral para asegurar que los comercios ofrezcan productos seguros y de calidad.