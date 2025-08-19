Cutral Co y Plaza Huincul: buscan madrinas y padrinos para ayudar a animales en situación vulnerable

La convocatoria la lanzó la Agrupación Manos Amigas y Conciencia Animal

La Agrupación Manos Amigas y Conciencia Animal, con sede en Cutral Co y Plaza Huincul, lanzó una convocatoria para encontrar madrinas y padrinos que colaboren con perros y gatos en situación de vulnerabilidad.

El objetivo de la iniciativa es garantizar cuidados básicos a los animales, incluyendo alimentación, atención post-quirúrgica y esterilizaciones. Según indicaron desde la agrupación, los padrinos y madrinas aportan su “granito de arena” para mejorar la calidad de vida de estos animales, sumándose a la tarea solidaria que la organización lleva adelante diariamente.

Entre las formas de colaboración se encuentra:

  • Donación de alimento para perros y gatos, tanto adultos como cachorros.
  • Aporte económico para esterilizaciones.
  • Donación de insumos, artículos de limpieza y ayuda en el tránsito post-quirúrgico.

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa pueden comunicarse al teléfono 299 4287021 para obtener más información y detalles sobre cómo colaborar.