Continúa la actividad de equinoterapia en Plaza Huincul

Desarrollo Productivo de Plaza Huincul informó que la actividad de equinoterapia sigue funcionando regularmente para la comunidad. Las sesiones se llevan a cabo de lunes a viernes, en el horario de 7 a 14 horas, en el Centro de Equinoterapia, ubicado en el Vivero Municipal.

Esta propuesta está destinada a brindar apoyo terapéutico y de desarrollo a personas de distintas edades, a través del contacto y la interacción con caballos.

Las familias interesadas en obtener más información o realizar consultas e inscripciones pueden comunicarse al teléfono 2994-521564, en el horario de atención mencionado.