Alianza tiene nuevo director técnico

Finalmente se confirmó la llegada de Jorge “Pulpo” Lencina al primer equipo de Alianza. Si bien los rumores venían hace un par de semanas, hoy fue anunciado oficialmente desde el club.

Lencina llega luego de hacer una campaña histórica con el club La Amistad de Cipolletti, llegando a la final del Torneo Regional Amateur. Ya tuvo un paso por la institución celeste en el 2020, cuando llegó para el Regional Amateur.

Se estimaba que hoy martes tuviera su primer entrenamiento junto al plantel pero esperan su llegada para mañana miércoles o el jueves.