Villa El Chocón se prepara para Neuquén en el Plato

Villa El Chocón se prepara para recibir a vecinos y visitantes en una nueva edición de Neuquén en el Plato, que se llevará a cabo el sábado 23 de agosto en el Restaurante URO del Camping Municipal. El evento se desarrollará desde las 11 hasta las 18 horas y contará con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variada propuesta que combina gastronomía con identidad local, degustación de productos regionales y bodegas, así como actividades vinculadas al turismo de la zona, como cicloturismo, astroturismo y pesca con mosca. Además, se ofrecerán circuitos guiados para conocer mejor la localidad y sus atractivos.