Tecpetrol invertirá US$ 2.500 millones para quintuplicar la producción de petróleo en Vaca Muerta

Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint, anunció una inversión de más de US$ 2.500 millones para aumentar su producción de crudo en Vaca Muerta de 20.000 a 100.000 barriles diarios. El anuncio fue realizado por el CEO de la compañía, Ricardo Markous, durante el foro Democracia y Desarrollo – La Energía del Futuro, organizado por el diario Clarín.

El plan se centrará en el área Los Toldos II Este, cerca de Rincón de los Sauces, e incluirá tanto la ingeniería de pozos como la infraestructura necesaria para evacuar la producción. Markous señaló que la empresa ya es el principal productor de gas no convencional en Neuquén, con un récord de 25 millones de metros cúbicos diarios durante el invierno, y que ahora busca un impulso similar en el sector petrolero.

El CEO destacó que el proyecto enfrenta dos desafíos: la baja en el precio internacional del crudo, que pasó de US$ 80 en enero a US$ 66, y el aumento del costo de financiamiento, con bonos emitidos al 7,6% y deuda por US$ 750-800 millones a más del 8%. A pesar de esto, confió en que Vaca Muerta se consolida como política de Estado y proyectó que Argentina podría alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles diarios hacia 2030, si se mantienen condiciones favorables de precio y financiamiento.

En materia de gas, la empresa seguirá con su expansión, destacando que la productividad de la roca en Vaca Muerta supera a la de algunas formaciones estadounidenses, aunque todavía se requiere reducir los costos de servicios para equiparar la eficiencia de cuencas como la del Permian Basin.

Innovación y eficiencia operativa

Tecpetrol centralizó en Buenos Aires su Real Time Operations Center, que procesa tres millones de datos por hora provenientes de sensores en equipos de perforación y fractura en Argentina, Colombia y Ecuador. Esto permitió reducir el tiempo de perforación de 33 días por pozo a 13-14 días, con menos equipos. La compañía también emplea inteligencia artificial, drones para inspecciones de riesgo y desarrolla modelos 3D de yacimientos.

Criptoenergía: gas antes venteado para minar criptomonedas

En Los Toldos II Este, Tecpetrol utiliza el gas antes venteado para generar electricidad destinada al minado de criptomonedas, en alianza con la firma Unblock, siguiendo el modelo de la estadounidense Crusoe Energy. El proyecto es actualmente el más grande del país fuera de Estados Unidos, y la empresa trabaja para duplicar su capacidad instalada.