Se realizó el primer “Trueque Kid´s” en Plaza Huincul

Este domingo se llevó a cabo el primer Trueque Kid´s, una actividad organizada por la dirección de Vecinales de la Municipalidad de Plaza Huincul en la sede de la comisión del barrio Central.

La propuesta tuvo como objetivo rescatar el valor de la palabra “trueque”, generando un espacio en el que los niños y niñas pudieran intercambiar objetos y experiencias, al mismo tiempo que compartieron juegos y disfrutaron de una obra de teatro.

Además, las familias presentes fueron agasajadas con tortas fritas y chocolate caliente, lo que le dio un marco comunitario y de encuentro a la jornada.

Desde la organización anunciaron que la actividad se desarrollará todos los domingos durante el mes de agosto y parte de septiembre, recorriendo los distintos Centros Comunitarios de la ciudad para que más chicos puedan participar de esta experiencia.