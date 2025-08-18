Rincón de los Sauces: secuestraron cocaína, plata y vehículos

Una boca de venta de estupefacientes fue desbaratada en Rincón de los Sauces, después de un operativo que llevó adelante el personal de la División Antinarcóticos de Añelo. Una pareja quedó detenida y se secuestró $1.200.000, 270 gramos de cocaína, una camioneta, otro vehículo y municiones.

Se trata de una mujer de 43 años y un varón de 46 que quedaron a disposición de la justicia y se dispuso la clausura preventiva de su domicilio.

Se indicó que la investigación se inició ante el alerta que hizo un vecino sobre movimientos sospechosos en una vivienda de la localidad.

En el lugar, se registraba un constante flujo de compradores. Tras ocho días de tareas de inteligencia, en coordinación con la Fiscalía de Narcocriminalidad a cargo de la doctora Silvia Moreira, se logró reunir la evidencia suficiente para solicitar la orden de allanamiento.

El operativo contó además con la colaboración de la Comisaría N° 35 de Rincón de los Sauces.