¿Quienes son los candidatos a senadores y diputados en Neuquén?

Las elecciones generales legislativas se van a realizar en octubre y hay varias novedades. Una es que no habrá PASO, así que los candidatos definidos ayer son los que van a la general. La otra modificación es que se votará con boleta única. Es decir, te van a dar un papel con todos los candidatos y vas a elegir el que quieras votar.

Anoche, domingo, se cerró el plazo para presentar las listas y estos son los candidatos y candidatas para reemplazar a las personas que representan a Neuquén.

La provincia renueva las tres bancas del Senado (Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell) y tres en Diputados (Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo, Pablo Cervi).

Eso quiere decir que al momento de votar, vas a tener que elegir seis candidatos, tres para el senado y tres para diputados. ¿Cómo? mirá el video

Los candidatos y candidatas

La opción para elegir es la siguiente:

Fuerza Patria

Silvia Sapag buscará renovar su banca en la Cámara Alta. La acompañarán Sebastián Villegas, dirigente de Chos Malal, y la médica Magdalena Jacob, de Villa El Chocón. La lista de Diputados llevará como primera candidata a la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, junto a Fernando Pieroni, de Centenario, y Mercedes Lamarca, referente de Libres del Sur.

La Neuquinidad

La primera candidata a senadora a la ministra Julieta Corroza, acompañada por el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset. En la categoría de Diputados, la lista estará encabezada por la periodista Karina Maureira, seguida por el docente e investigador del Conicet Joaquín Perrén y María José Rodríguez, en representación de un armado que busca consolidar el proyecto provincial en el Congreso.

Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad también inscribió sus listas. Para el Senado, el primer candidato será Andrés Blanco, referente del PTS, acompañado por Priscila Ottón. En Diputados, la lista será encabezada por Julieta Ocampo, de Izquierda Socialista, seguida por César Parra y Florencia Beltrán, en un armado que mantiene la representación histórica de la izquierda en la provincia.

Unidad Popular

Unidad Popular, el partido encabezado por Raúl Dobrusín, definió únicamente candidatos para la Cámara de Diputados. La lista estará encabezada por Claudio Vázquez, actual subsecretario de Economía Social de la Municipalidad de Neuquén, seguido por Anahí Ruarte y Santiago Quintulen.

La Libertad Avanza

La Libertad Avanza oficializó a la actual diputada nacional Nadia Márquez, como primera candidata a senadora. La acompañará Pablo Cervi, también diputado nacional, y en tercer lugar Sofía Ayala, de Plottier. Para Diputados, la lista estará encabezada por Gastón Riesco, martillero y corredor público, seguido por Soledad Mondaca, referente de Rincón de los Sauces, y Joaquín Figueroa, de Cutral Co. Entre los suplentes se suman dirigentes de Neuquén capital y del interior, como Alejandra Durdos y Nicolás Montero.

Fuerza Libertaria

Fuerza Libertaria, con el comunicador y empresario Carlos Eguía al frente, definió su nómina con él como primer candidato a senador, acompañado por Cintia Meriño. Para Diputados, la lista será encabezada por Joaquín Eguía, actual concejal de la ciudad capital, junto a Beatriz Victoria y Mariano Rolla.

Más por Neuquén

El partido Más por Neuquén confirmó la postulación del dirigente estatal Carlos Quintriqueo como primer candidato a senador, acompañado por Ana Sandoval, ex escribana general de la provincia. Para Diputados, la cabeza de lista será Amancay Audisio, ex secretaria de Familia, seguida por Ramón Palavecino y Malena Ortiz

Nuevo MAS

El Nuevo MAS confirmó la candidatura de Maximiliano Irrazabal como primer postulante a senador, secundado por Fernanda Christiansen. En Diputados, la nómina estará encabezada por Keila Riquelme, seguida por Darío Gutiérrez y Silvia Priolo.

Desarrollo ciudadano

Por Desarrollo Ciudadano, la lista de Diputados estará encabezada por la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, destituida de su cargo en 2023, acompañada por Carlos Cides y Laura Nievas. Para el Senado, la principal candidata iba a ser Marisa Torres San Juan, qué se bajó este mismo domingo a la tarde luego del escándalo que protagonizó su hijo por un robo en el supermercado La Anónima. No se informó su reemplazo.