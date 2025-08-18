Qué dice el pronóstico para el comienzo de semana en Cutral Co y Plaza Huincul

El fin de semana largo terminó y la semana se inicia con cielo nublado y temperaturas que siguen bajas.

La máxima para este lunes se indica en los 14° Centígrados y la máxima en 1°. El viento se ubicará del sector noreste a 20 kilómetros con ráfagas de igual velocidad, a lo largo del día.

Para la noche, rotará al sudoeste a 16 kilómetros con ráfagas también de la misma intensidad. El cielo estará cubierto durante el día y se despejará hacia la noche.

Para el martes, se espera una mínima de 0° Centígrados y la máxima de 15°, con la presencia de viento del oeste y ráfagas que pueden llegar a 64 kilómetros durante el día.