Plaza Huincul será sede de una nueva jornada de trámites de licencias

Plaza Huincul, en coordinación con la Cámara Argentina de Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos (CATAMP), llevará adelante una jornada destinada a la obtención y renovación de la Licencia Nacional de Conducir para transporte de cargas y pasajeros, categorías C, D y E.

La actividad se desarrollará en la Subsecretaría de Capacitación, y comprende las siguientes fechas:

Curso Inicial: del 25 al 30 de agosto.

del 25 al 30 de agosto. Curso de Renovación: 25 y 28 de agosto.

Los interesados en participar deben solicitar un turno a través de WhatsApp al 11 6351-2147.