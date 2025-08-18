Plaza Huincul fue sede del Encuentro de Newcom “La Amistad”

Ayer domingo, Plaza Huincul recibió a delegaciones de distintas localidades de la provincia para participar del Encuentro de Newcom “La Amistad”, que se desarrolló en las instalaciones del Club Plaza.

La propuesta, de carácter recreativo, reunió a equipos de la categoría +60 mixto que llegaron desde diversos puntos de la región: Huracanes de San Patricio del Chañar, el equipo municipal de Plaza Huincul, Huella de Plottier, Del Sur de Neuquén, Atardecer Feliz de Plaza Huincul, Aluminé de la ciudad de Aluminé, Amigos del Newcom de Piedra del Águila y el C.E.F. N°19 de Las Lajas.

El newcom, una variante del vóley adaptada para adultos mayores, continúa sumando adeptos en la provincia y se afianza como una herramienta clave para promover la actividad física, la recreación y la socialización en esta franja etaria.