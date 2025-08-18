Neuquén amplía la detección temprana del cáncer de mama con nuevos mamógrafos

El hospital provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” puso en funcionamiento un moderno mamógrafo que permitirá realizar estudios en 3D, mientras que este viernes se inaugurará el primer mamógrafo en el hospital de Añelo, marcando un avance importante en la atención sanitaria del cáncer de mama en la región de Vaca Muerta.

Con estas incorporaciones, la Provincia garantiza accesibilidad a estudios mamográficos en todas las regiones sanitarias. Actualmente, el Sistema Público de Salud de Neuquén cuenta con siete mamógrafos distribuidos en los hospitales Castro Rendón, Heller, Chos Malal, Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul, Villa La Angostura y Añelo, y próximamente en Centenario. Además, existen convenios con el Centro Médico Roca y con LUNCEC, que dispone de un mamógrafo fijo y uno móvil que recorre la provincia.

El nuevo equipamiento del Castro Rendón fue adquirido a través del Programa de Apoyo al Sector Sanitario Público – Fase II (PROSEPU II), con asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Para su instalación, se realizó la renovación integral del Servicio de Radiología con una inversión de 90 millones de pesos, provenientes de fondos propios, incluyendo un equipo telecomandado para estudios dinámicos de rayos.

Paula Gil, jefa de imágenes mamarias del hospital, explicó que el equipo permite realizar tomosíntesis con contraste, es decir, imágenes en 3D que facilitan la detección de patologías mamarias. La especialista destacó que toda paciente mayor de 50 años puede acercarse a la ventanilla para obtener un turno como parte del screening poblacional. En casos de síntomas o hallazgos, el protocolo permite agilizar estudios y derivaciones, garantizando un diagnóstico y tratamiento en un plazo máximo de 15 días.

Con esta incorporación, el hospital podrá aumentar la cantidad de estudios diarios, superando los 30 realizados anteriormente, brindando así una atención más amplia y eficiente a la comunidad. Emanuel Pita, jefe del Departamento de Ingeniería Hospitalaria, señaló que la sala fue reconfigurada, remodelada y equipada con nueva luminaria, optimizando las condiciones de trabajo y la atención de los pacientes.