El sector de Hemoterapia del hospital reclama un espacio propio

El personal del área de Hemoterapia del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul manifestó su preocupación por la falta de un lugar fijo dentro del nosocomio para atender a pacientes y donantes de sangre. Según señalaron, actualmente los usuarios deben recorrer distintas áreas del hospital para localizar el servicio, lo que dificulta la atención y genera incomodidad.

Desde el sector explicaron que contar con un espacio propio permitiría brindar un servicio más organizado, seguro y eficiente, tanto para quienes donan sangre como para quienes reciben transfusiones. El personal pidió a las autoridades del hospital que se contemple la asignación de un sector fijo y acondicionado para garantizar la comodidad de los pacientes y la correcta atención de los donantes.