El quirófano móvil se instala en el barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co

Esta semana, el quirófano móvil llegará junto al personal de la dirección de Zoonosis al barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co. Se harán esterilizaciones gratuitas para perros y gatos.

El quirófano estará situado en Eduvina Godoy y Eguinoa -en diagonal al supermercado La Anónima- y desde las 8:30 se entregarán de manera personal, los turnos para las operaciones de las mascotas.

A la vez, la oportunidad permitirá aplicar las vacunas antirrábicas y se entregarán dosis antiparasitarias, también sin costo.

Las esterilizaciones quirúrgicas serán para perros y gatos, tanto machos como hembras. El objetivo principal es evitar las crías no deseadas y controlar la población de estos animales.