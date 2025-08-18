Una vecina ganó el 0 kilómetro del sorteo del Contribuyente Electrónico en Cutral Co

Esta mañana se hizo el 3° sorteo del Buen Contribuyente Electrónico 2025 que organizó el municipio de Cutral Co.

La feliz ganadora del automóvil Toyota Yaris, 0 kilómetro fue María Laura Novoa. Los requisitos para participar fueron estar al día con todos los tributos municipales y estar adheridos a la factura electrónica. El sorteo fue supervisado por la escribana Romina Zingoni.

Fue por esta razón que hubo dos personas que no estaban al día con el pago. Era el vencimiento hasta el 30 de julio.

El sorteo incluía cuatro voucher de $2,5 millones cada uno que fueron para: Luengos Vidal Miguel; Zárate Noemí del Carmen; Ferreyra Luis Gustavo; y Rodríguez Rodolfo.

“Es la tercera edición donde participaron 7.450 contribuyentes del municipio y que están adheridos a factura electrónica. Se verificará que estén al día al 30 de julio”, explicó la secretaria de Hacienda, María Noel Sanhueza.

Más adelante se informará sobre el día en que se harán efectivos todos los premios.