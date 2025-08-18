Cutral Co: Mujer acordó una condena de 4 años y el pago de 15 millones por vender drogas

La fiscalía representada por Gastón Liotard y la defensa pública de Paola González acordaron una pena de 4 años de prisión efectiva y una multa millonaria para la mujer que había sido acusada de vender drogas en una vivienda del barrio Centro Sur en Cutral Co.

Según se informó, hace dos meses se hizo un allanamiento de la vivienda y allí se encontraron 563,4 gramos de marihuana y 496,3 gramos de cocaína, junto con recortes de nailon.

También, en el marco de la investigación, se pudieron observar en la vivienda movimientos de “pasamanos”, que son aquellos donde una persona llega a la casa, permanece pocos minutos, recibe pequeños envoltorios y se retira manipulándolos.

En la audiencia de formulación de cargos, el delito que la fiscalía le atribuyó a González fue el de tenencia de estupefacientes para la comercialización agravado. Con el avance de la pesquisa, y al momento de hacer el acuerdo pleno, los agravantes no fueron tenidos en cuenta ya que no se los pudo acreditar (por ejemplo, que en la actividad habría participado un adolescente menor de edad).

El caso fue resuelto el jueves pasado, en una audiencia en la que el fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Rodrigo Blanco, presentaron los términos del acuerdo pleno que fueron aceptados por todas las partes: imposición de una pena de prisión efectiva de 4 años a la acusada; pago de parte de ella de una multa de $15,6 millones; y decomiso de los $3.115.800 que le fueron secuestrados en su casa, cuando fue allanada.

La condena recayó sobre Paola González, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y se impuso en un plazo de dos meses desde que fue acusada, el pasado 19 de junio.

La investigación fue realizada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), con la colaboración de la división Antinarcóticos de la Policía de Cutral Co.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo, quien dirigió la audiencia del jueves, avaló los términos del acuerdo pleno presentado.