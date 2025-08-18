Cutral Co: intentó robar en un súper chino y los dueños lo redujeron hasta que llegó la Policía

El hecho ocurrió este lunes por la noche, entre las 20:30 y las 21, en el comercio Asia de la calle Roca, entre Sarmiento y Elordi de Cutral Co. El hombre fue demorado y trasladado a una dependencia policial.

Mientras el comercio tenía sus puertas abiertas y con público en el interior, un muchacho del que se sospechó intentaba robar, fue abordado por dos de los propietarios del local y se produjo un fuerte forcejo ante la atenta mirada de los clientes.

El sospechoso intentó pasar por el área de cajas, cuando los propietarios lo tomaron y lo palparon, y ya en el suelo, le encontraron un cuchillo. Mientras el varón intentaba zafarse para huir y en medio de gritos para que lo soltaran, uno de los propietarios llamó a la Policía, según explicaron los ocasionales testigos que observaron cómo se desarrollaba todo.

Una vez que arribó el móvil con los efectivos policiales, se produjo la demora y traslado.