Cutral Co: el IFD N°1 propone u nuevo seminario

El Instituto de Formación Docente N°1, de Cutral Co, anunció la apertura de inscripciones para el Seminario-Taller de Extensión “Tejiendo conocimientos y saberes: Del texto al patio”, que será dictado por el profesor Rasmunsen Ever Rodrigo y la licenciada Méndez María Cecilia.

La propuesta formativa tendrá modalidad semipresencial y contempla tres encuentros presenciales que se llevarán a cabo en las instalaciones del IFD N°1 a partir del miércoles 20 de agosto. Las jornadas se desarrollarán en doble turno, de 9:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.

El seminario está dirigido a profesores de Educación Física de Nivel Medio y busca generar un espacio de reflexión y construcción colectiva de conocimientos, articulando la práctica pedagógica con la investigación y la extensión. Quienes completen la capacitación recibirán una acreditación de 40 horas cátedra.

Desde la institución remarcaron que este tipo de propuestas “fortalece el trabajo docente y permite enriquecer los vínculos entre el ámbito académico y la práctica educativa en el aula y en el patio escolar”.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan a través del siguiente formulario: https://forms.gle/fB3miDUv2AGRgpeg8.