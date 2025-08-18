¿Cuándo comienzan las obras del municipio en Alianza?

En una entrevista a fines del mes de enero, el presidente Fabián Vega, había confirmado que las obras prometidas por el intendente de la ciudad, Ramón Rioseco, iban a comenzar entre los meses de marzo y abril.

Ya con varios meses de atraso, todavía no hay un plazo concreto para que se inicien las tareas en el predio del estadio.

Desde este medio se pudo confirmar por parte de una fuente del municipio que comienzarian las obras en la esquina de Eguinoa y Tierra del Fuego del Club Alianza en los próximos días, probablemente esta semana o la semana siguiente.

Las obras sí comenzaron, pero no en las instalaciones del club. El municipio está construyendo una nueva gomería a solo unos metros de donde se encuentra actualmente. Una vez terminada, comenzarán los trabajos en la esquina de Alianza.

Los trabajos consisten en la construcción del gimnasio, un buffet, las oficinas del club, el albergue y una nueva zona de vestuarios.