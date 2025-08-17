Victoria de Alianza frente a Don Bosco en el Torneo Oficial

El conjunto de Cutral Co se quedó con la victoria frente al equipo de Zapala por 3 a 1 en el Alvaro Pedro Ducas. Los goles los marcaron Alejandro Diaz y Braian Gonzalez.

Alianza sigue sin confirmar el remplazo de Walter Torres y tenía un encuentro difícil frente a un duro rival. Comenzó siendo superior a su rival pero no lograba concretar las ocasiones qie generaba. A los 17 del primer tiempo, Milton Gimenez ganó la pelota en las alturas, Rickemberg peino en la mitad de la cancha y Alejandro Diaz corrió avilitado y con una gambeta eludio a Cordoba para empujar la pelota a la red y marcar el 1 a 0 para Alianza.

Sobre el cierre del primer tiempo, el centro de Matias Gonzalez cayó en los pies de Alejandro Diaz qué remató y su disparo pegó en la mano de un jugador de Don Bosco y el árbitro marcaba penal. El encargado de cambiarlo por gol fue Braian Gonzalez y Alianza se iba al descanso arriba el marcador por 2 a 0.

En el segundo tiempo, Don Bosco salió a buscar el descuento y tenía mas la pelota pero no generaba peligro. A los 20 del segundo tiempo Alianza salió de contral y con cuatro toques marcó el 3 a 0 Braian Gonzalez luego de la asistencia de Ale Diaz.

Don Bosco llegó al descuento con una pelota parada que manejó Franco Reyes y encontró la cabeza de Sebastian Barrera y puso el 3 a 1 final.

Alianza sumó su segunda victoria en el torneo y en la siguiente fecha se enfrenta a Independiente en “La chacra”.