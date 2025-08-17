Plaza Huincul fue sede de un taller intensivo de Danzas del Neuquén

Plaza Huincul fue escenario ayer, sábado, de una jornada dedicada a la tradición y el aprendizaje cultural, con la realización del Taller Intensivo de Danzas del Neuquén. La propuesta contó con la participación de numerosos vecinos y visitantes que se acercaron para disfrutar y sumarse a esta experiencia artística.

El seminario estuvo a cargo de la Profesora Zulema Retamal y el Profesor Isaid González, Campeón Nacional de Malambo, quienes compartieron sus conocimientos y técnicas con los asistentes, fomentando la difusión de las danzas tradicionales de la región.