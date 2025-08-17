Plaza Huincul celebra el Trueque Kids este domingo

Este domingo 17 de agosto, la Sede del Barrio Central de Plaza Huincul será escenario del Trueque Kids, un espacio pensado para que los niños y niñas de 4 a 12 años compartan, aprendan y se diviertan en comunidad.

El evento se desarrollará de 14:00 a 18:00 e incluirá actividades creativas y una merienda compartida. Además, los participantes podrán intercambiar juguetes, libros, útiles escolares y ropa infantil en buen estado, promoviendo el reciclaje y la solidaridad entre los más pequeños.

“Lo que para vos ya no tiene uso, puede ser un tesoro para otro niño”, destacaron los organizadores, invitando a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2995351510.