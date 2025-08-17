Invitan a participar del Torneo Femenino Infantil en Cutral Co

La subsecretaría de Deporte y Juventud de la Municipalidad de Cutral Co anunció la apertura de inscripciones para el Torneo Femenino Infantil, destinado a niñas de las categorías 2009/2010, 2011/2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Las interesadas deberán acercarse al Departamento de Fútbol (ex Super 8), donde podrán completar la inscripción y entregar la documentación correspondiente, en el horario de 9 a 12 horas, hasta el 29 de agosto.

El torneo busca fomentar la participación deportiva desde temprana edad, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la diversión a través del fútbol.